Текслер посетил танковую дивизию в Челябинской области, где проходит подготовка мобилизованных

Губернатор Текслер пообщался с мобилизованными южноуральцами Фото: Правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил танковую дивизию в Чебаркуле, где готовят мобилизованных военнослужащих. Он провел совещание с командованием, чтобы выяснить, какая помощь от региона требуется, чтобы ребята поехали защищать страну, ни в чем не нуждаясь.

Мужчины с сегодняшнего дня уже получают теплую одежду, обувь и термобелье. В ближайшее время область закупит шапки, перчатки, носки, фонарики, газовые горелки и прочие бытовые вещи, которые пригодятся мобилизованным южноуральцам. Также формируются сухпаек и аптечка — их получит каждый. Военнослужащие рассказали губернатору, что им не хватает рюкзаков. Эту проблему Текслер пообещал решить.

— Настрой у ребят боевой, они готовятся активно. Наша задача сейчас — оказать всю необходимую помощь для того, чтобы подготовка проходила качественно, — подчеркнул губернатор.

Накануне Текслер заявил о выплатах, которые получат семьи мобилизованных. 20 тысяч рублей на ребенка — эту сумму сегодня утвердили на заседании в Законодательном Собрании Челябинской области.

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