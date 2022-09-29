«Будем ждать парней домой»: Текслер проверил ход мобилизации в троицком военкомате

Фото: Правительство Челябинской области

Сегодня, 29 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил троицкий военкомат. Там он проверил, как проходит мобилизация, соблюдаются ли все необходимые условия. Пообщался и с мужчинами, которых отправляют на военные сборы, несколько офицеров как раз собирались в танковую дивизию Чебаркуля.

— Напутствовал парней, пожелал удачи и успешного выполнения всех задач, — рассказал Текслер.

Основная часть людей прибыла в военкомат для прохождения медкомиссии. По словам губернатора, все ребята понимают важность момента для будущего страны. Текслер также пообщался с семьями мобилизованных, пообещал поддерживать их в такое непростое время.

Организация мобилизации в Челябинской области губернатора устраивает. Сегодня он также побывал в танковой дивизии Чебаркуля и убедился, что мужчин снабжают всем необходимым. А накануне объявил о выплатах для семей мобилизованных. Их сумма составит 20 тысяч рублей на одного ребенка.

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