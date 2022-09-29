Проживающие в Челябинской области беженцы из ЛДНР будут получать соцвыплаты

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Беженцы из ЛНР, ДНР и Украины, проживающие в Челябинской области, будут получать социальные выплаты. Об этом рассказали в региональном законодательном собрании.

— Граждане, вынужденно покинувшие территорию ДНР, ЛНР и Украины, получат социальные выплаты в Челябинской области. В южноуральский парламент проект закона внес губернатор Челябинской области в соответствии с указом президента России, — объяснили в пресс-службе парламента.

По расчетам заксобрания, социальные выплаты. смогут получить около 800 человек. Сами суммы варируются от 3 до 20 тысяч рублей.

Ранее губернатор Алексей Текслер посетил танковую дивизию в Чебаркуле, где готовят мобилизованных военнослужащих. Он провел совещание с командованием, чтобы выяснить, какая помощь требуется от региона.

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