Челябинский поселок из-за аварии остался без газа

В части домов газ появится только сегодня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поселок Тургояк под Миассом остался без газа из-за аварии на газорегуляторном пункте. Об этом рассказали в местном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

-Из-за сработки системы защиты на ГРП временно приостановлено газоснабжение поселка Тургояк (улицы: Коминтерна, Туристов, Ленина, Елькина, Первомайская, Курортная, Болотная, переулки: Ивановский, Школьный). Ситуация находится на контроле, на месте работают аварийные бригады, выясняется причина сработки защиты, — указано в оповещении.

Как объяснили в ведомстве сейчас газоснабжение восстановлено, однако частные дома пока что все еще остаются без газа. Сегодня, 30 сентября, в течении дня жителей поселка просят быть дома, чтобы открыть двери аварийным бригадам.

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