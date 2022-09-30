Челябинская область получит средства на ремонт трассы М5

Суммарно на ремонт дорог выделят 35 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область получит часть средств от 35-миллиардного транша правительства РФ на рекострукцию трассы М5 «Урал». Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

-мУже в этом году деньги будут направлены на строительство и реконструкцию дорог. Их общая протяженность — 797 километров! — пишет чиновник в своем канале в Telegram.

Кроме челябинского и московского участка трассы М5 «Урал» в список попали трассы в Чувашии, Тратарстане, Башкортостане, Ростовской и Ленинградской областях, Республике Северная Осетия-Алания, а также Приморском крае.

Ранее подрядчики Челябинской области уже начали расширять другой участок трассы М5 «Урал». Как сообщает региональный Миндортранс, рабочие уже заканчивают подготовительные работы: сделали 80% земляного полотна временной дороги и отсыпали порядка 200 тысяч кубометров скального грунта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru