Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 22:25

Челябинская область получит средства на ремонт трассы М5

Деньги выделят из федерального бюджета
Андрей МОСКВИЧЕВ
Суммарно на ремонт дорог выделят 35 млрд рублей

Суммарно на ремонт дорог выделят 35 млрд рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область получит часть средств от 35-миллиардного транша правительства РФ на рекострукцию трассы М5 «Урал». Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

-мУже в этом году деньги будут направлены на строительство и реконструкцию дорог. Их общая протяженность — 797 километров! — пишет чиновник в своем канале в Telegram.

Кроме челябинского и московского участка трассы М5 «Урал» в список попали трассы в Чувашии, Тратарстане, Башкортостане, Ростовской и Ленинградской областях, Республике Северная Осетия-Алания, а также Приморском крае.

Ранее подрядчики Челябинской области уже начали расширять другой участок трассы М5 «Урал». Как сообщает региональный Миндортранс, рабочие уже заканчивают подготовительные работы: сделали 80% земляного полотна временной дороги и отсыпали порядка 200 тысяч кубометров скального грунта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru