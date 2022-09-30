В Челябинской области на выходных ожидается потепление

Потепление ожидается к воскресенью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области после почти недели прохладной погоды ожидается потепление. Об этом стало известно из прогноза синоптиков регионального гидрометцентра.

— 2 октября в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Дневная температура будет держаться в районе от +8 до +13 градусов, — указано в прогнозе.

По ночам также станет теплее — ниже нуля температура воздуха опускаться не будет. Теплее всего будет в воскресенье. Тогда в регионе ожидается +8 градусаов.

Ночные температуры также повысятся: отрицательных не будет. 30 сентября спрогнозировали ночью плюс один градус, на следующие сутки — четыре градуса, 2 октября — восемь градусов тепла.

Напомним, что в Челябинске к утру 29 сентября включили отопление в 76% жилых домов. Остальные пока продолжают подключать к отопительной системе.

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