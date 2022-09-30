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Происшествия30 сентября 2022 3:28

В Челябинске иномарка насмерть сбила пенсионерку

Женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса
Елена КОЛЧИНА
Авария случилась недалеко от оборудованного светофором перекрестка

Авария случилась недалеко от оборудованного светофором перекрестка

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске 69-летняя женщина погибла после ДТП. Авария произошла утром 29 сентября на улице Молодогвардейцев.

Как рассказали в ГИБДД города, пенсионерка шла через дорогу на участке, где нет пешеходного перехода. Женщину сбил Volkswagen, которым управляла 37-летняя челябинка.

Пострадавшую с места происшествия увезли в больницу, но через некоторое время она умерла от полученных травм на руках у врачей.

В полиции после ДТП начали проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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