В Челябинске иномарка насмерть сбила пенсионерку

Авария случилась недалеко от оборудованного светофором перекрестка Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске 69-летняя женщина погибла после ДТП. Авария произошла утром 29 сентября на улице Молодогвардейцев.

Как рассказали в ГИБДД города, пенсионерка шла через дорогу на участке, где нет пешеходного перехода. Женщину сбил Volkswagen, которым управляла 37-летняя челябинка.

Пострадавшую с места происшествия увезли в больницу, но через некоторое время она умерла от полученных травм на руках у врачей.

В полиции после ДТП начали проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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