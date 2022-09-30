В Челябинске информационный форум собрал более тысячи айтишников

Фото: пресс-служба губернатора

В Челябинске свыше тысячи участников из 24 регионов страны собрались на Всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие региона», который проходит 29-30 сентября. Айтишники со всей России обсуждают ключевые вопросы и актуальные проблемы региональных и федеральных IT-проектов.

Участников форума поприветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Цифровое развитие для нашего региона — это ключевое направление в общей повестке социально-экономического развития, — отметил Алексей Текслер. — Сейчас идет очень сильная межрегиональная конкуренция по всем направлениям цифрового развития. Это касается не только деятельности профильных компаний и бизнеса, цифровые сервисы прочно вошли в жизнь. Комфортная и доступная цифровая среда решает не только коммерческие задачи. Это еще и важный фактор социального благополучия в обществе, новые возможности для развития всех без исключения отраслей экономики и сфер жизни.

Глава региона отметил, что Челябинская область входит в десятку лучших регионов по целому ряду показателей.

— Это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом, — подчеркнул губернатор.

Также глава региона уточнил, что на Южном Урале работает около 5,5 тысяч IT-компаний, есть сильные команды разработчиков.

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