Бывший главный тренер челябинского «Трактора» возглавил московскую Федерацию хоккея

Андрей Николишин. Фото: Федерация хоккея Москвы

Бывший главный тренер челябинского «Трактора» Андрей Николишин стал президентом Федерации хоккея Москвы.

Как сообщили в пресс-службе Федерации, ее предыдущий глава Сергей Менделеев досрочно ушел в отставку, а нового руководителя единогласно выбрали на общем заседании 29 сентября.

Сергей Николишин пообещал заняться улучшением московского хоккея и воспитанием новых поколений спортсменов и спортсменок.

— Хочу, чтобы хоккей стал самым популярным, массовым, востребованным и успешным видом спорта в столице, — заявил новый главы Федерации.

Андрей Николишин — уроженец Воркуты, чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады 2002 года, в сезоне 1993-1994 годов его признали лучшим хоккеистом России.

В 2014 и 2015 годах он работал главным тренером «Трактора». Под его руководством челябинской команде удалось закрепиться в зоне плей-офф КХЛ. Но пройти первый раунд плей-офф так и не получилось. Затем «Трактор» потерпел четыре поражения на Кубке губернатора Челябинской области и занял последнее место турнира. После проигрышей «Ак Барсу» и «Нефтехимику» Андрея Николишина отправили в отставку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru