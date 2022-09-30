Турист и медведь выбрали один и тот же маршрут для ночных прогулок в Челябинской области

Кадры фотоловушки: нацпарк "Таганай"

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области туристу чудом удалось избежать встречи с диким медведем. Человек и дикий зверь выбрали одно и то же место для прогулок в темноте.

Установленная в нацпарке фотоловушка сняла сначала идущего по лесу с фонарем путешественника, а всего через пару часов — обнюхивающего человеческие следы косолапого.

В пресс-службе «Таганая» подчеркнули, что туриста от встречи с опасным зверем спасла только счастливая случайность. Гостям не рекомендуют передвигаться по нацпарку в ночное время.

— Лучше всего планировать свой поход так, чтобы оказаться в приюте до захода солнца, — уточнили специалисты парка.

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