В Челябинской области второй день подряд снижается заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость в регионе уменьшилась, но количество умерших от коронавируса растет Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 1109 случаев коронавируса — на 67 меньше, чем накануне. Среди новых заболевших 42 школьника. Заболеваемость в регионе снижается второй день подряд, а до того более двух месяцев только росла.

За последние сутки от Covid-19 в Челябинской области умерли 4 человека.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса продолжают лечиться 13 342 южноуральца.

Уже у 376 439 жителей Челябинской области диагностировали Covid-19 за все время с начала пандемии.

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