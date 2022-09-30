«Мерзнем в кофтах и куртках»: в частном секторе Челябинска пенсионеры требуют включить им отопление

Отопления пока нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В квартиры Челябинска приходит отопление. И пока часть жителей города радуются теплу, кто-то продолжает мерзнуть. В частном секторе Сельмаша бьют тревогу – в домах становится все холоднее, а здоровье все хуже.

− У нас в бывшем зэмовском поселке (3, 4, 5 Бирские улицы, Магнитогорская, Макеевская) холодно и сыро. От пола тянет, +10, +13 градусов. С каждым днем температура понижается. Отопление в первую очередь надо включать у нас, ведь наши дома на земле. В квартирах в такую погоду может быть +18 градусов, а мы уже мерзнем в кофтах и куртках, − сообщила КП-Челябинск Наталья Макарова.

Наталье 67 лет. На фоне холода у нее обострилась астма, появился сильный кашель, повыскакивала простуда. Каждый день она с надеждой подходит к системе – если появится вода, значит скоро дадут отопление. Но пока там пусто.

− В ЖЭК не звонила, номер не могу найти. Может у вас есть? Посоветовали позвонить в мэрию. Там разговаривают вежливо, но перенаправляют от одного к другому. Четвертый уже просто не берет трубку. Сегодня опять буду звонить, − признается женщина.

Таких мерзнущих пенсионеров в соседних домах много, говорит Наталья. Каждый год отопление дают им в последнюю очередь. Поэтому приходится согреваться, как получается, а потом еще и лечиться.

По данным администрации, на утро 30 сентября к отоплению подключено 96,54% жилищного фонда. И все школы, детские сады, больницы, интернаты и прочее.

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