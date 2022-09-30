В митинге-концерте 30 сентября в Челябинске поучаствует Вика Цыганова

Вика Цыганова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В митинге-концерте, который состоится в челябинском парке имени Гагарина 30 сентября, поучаствует певица Вика Цыганова. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Митинг под названием «Мы вместе» собираются начать в 18:00. В афише мероприятия говорится, что его организуют в поддержку президента РФ.

Из-за предстоящего концерта с 6:00 30 сентября в центре Челябинска закрыты две улицы. Проехать нельзя по участкам улиц Коммуны и Энтузиастов. Кроме того, ограничен въезд на парковки во 2-м институтском переулке и у памятника Курчатову. Снять запреты обещают только после 21:00.

Напомним, предыдущий митинг-концерт устраивали в парке имени Гагарина ровно неделю назад. Тогда его гостями стали актер Дмитрий Харатьян и ВИА «Ариэль».

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