В Челябинске в 97% жилых домов включили отопление

Еще не во всех челябинских домах согрелись батареи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске к утру 30 сентября начали обогрев 96,5% жилых домов. По данным мэрии, отопление пришло также в 100% городских школ, детских садов и больниц, а также во все интернаты и прочие социальные учреждения.

Правда, в некоторых соцобъектах после начала обогрева обнаружили аварии. Из-за поломок тепло пришлось снова отключить. Но в течение дня обещают все починить и повторно запустить отопление.

Ранее в мэрии заявляли, что во все челябинские дома тепло подадут не позднее конца этой недели. Отопительный сезон в Челябинске стартовал 26 сентября одновременно с резким похолоданием. Утром 30 сентября в городе было 0 градусов. В ближайшие трое суток прогнозируют колебания температуры от -3 до +13.

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