В Челябинске загсы переходят на особый режим для регистрации браков мобилизованных

Для ускоренной регистрации брака нужно предъявить повестку. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске загсы решили работать больше, чтобы зарегистрировать всех мобилизованных, желающих заключить брак до отправки на сборы. Специально для этого в учреждениях вводится дополнительный рабочий день. При наличии повестки граждане могут официально пожениться в особом ускоренном режиме.

Дежурить загсы будут по понедельникам, поочередно сменяясь каждую неделю. Работать они начнут с 8:30 до 17:30 с перерывом на обед с 12:00 до 12:45.

Выглядит график дежурств так:

- 03.10.2022 - Калининский отдел загс;

- 10.10.2022 - Курчатовский отдел загс;

- 17.10.2022 - Ленинский отдел загс;

- 24.10.2022 - Металлургический отдел загс;

- 31.10.2022 - Советский отдел загс;

- 07.11.2022 - Тракторозаводский отдел загс;

- 14.11.2022 - Центральный отдел загс.

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