Ранее актер объявил об уходе из кино. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания Deepcake, созданная уроженцами Челябинска, купила у Брюса Уиллиса права на его образ для использования «цифрового двойника» актера. При помощи технологии дипфейк его лицо сканируется и буквально «натягивается» на голову другого актера.

Ранее в компьютерном виде звезда «Крепкого орешка» и «Криминального чтива» уже появлялся в рекламе «МегаФона» в компании юмориста Азамата Мусагалиева. Теперь, несмотря на уход из кино из-за развивающихся проблем с памятью и речью, 67-летний актер сможет появляться на экранах посредством «двойника».

Компанию Deepcake основали челябинцы Мария Чмир, Александр Кувшинов и Леонид Иванов. Кроме создания двойника Брюса Уиллиса они ответственны за появление Жоржа Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в рекламе «Сбера». Впрочем, несмотря на южноуральские корни, общаться с КП-Челябинск ее представители не пожелали.

– Сорри, я не успеваю отвечать The Sun и Daily Mail — не до челябинской КП (простите), – ответила глава Deepcake Мария Чмир.

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