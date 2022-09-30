В Челябинской области сотрудники районной администрации отбирали премии у директоров школ

В Троицком районе обнаружили махинации с премиями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Троицком районе Челябинской области начальника управления по делам образования и начальника отдела бухгалтерского учета районной администрации подозревают в присвоении денег из бюджета. По версии следствия, они незаконно получили более 200 тыс. рублей.

Факты коррупции обнаружили сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности регионального ГУ МВД.

Как рассказали в областном полицейском главке, начальник муниципального управления образования выписывал премии руководителям школ и детских садов, а потом требовал отдать ему часть полученных денег. Средства якобы предназначались для покупки товаров, необходимых для развития системы образования. Деньги переводили на банковский счет главного бухгалтера.

—Предварительно установлено шесть эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, — уточнили в ГУ МВД.

В отношении сотрудников администрации возбудили уголовное дело о присвоении средств. Сообщникам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

— В ходе расследования уголовного дела устанавливается причастность обвиняемых к аналогичным преступным эпизодам, — сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

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