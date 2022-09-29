Строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске подтвердил министр образования РФ

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Российский министр образования Валерий Фальков заверил, что межуниверситетский кампус в Челябинске «полностью защищён в запланированных объёмах». Как сообщает паблик о жизни региона «Челябушка», заявление главы ведомства можно смело считать официальным подтверждением финансирования наряду с получением гарантийного письма, закрепляющего выделение средств на эту стройку в бюджетах 2023–2025 годов.

— Как видим, федеральный центр свои обязательства выполняет. От региона тоже есть хорошая новость: на следующей неделе должно быть подписано концессионное соглашение с частным партнёром — группой ВТБ. Завершение не самой интересной стадии работы с бумагами означает переход проекта из юридической плоскости в практическую. Власти, безусловно, ждут реализации — возведение всегда оживляет процесс, — пишут авторы канала. — Но больше не терпится тем, для кого предназначен кампус — студентам и преподавателям. Именно от их вложений в виде науки и творчества (помимо денег и документов от государства и инвесторов) зависит конечный результат.