IT-форум в Челябинске собрал тысячу гостей из 24 регионов РФ

В Челябинске открылся большой айти-форум, тысяча гостей из 24 регионов собрались, чтобы обсудить цифровое развитие в информационном обществе. Об этом сообщает новостной паблик «Челябушка».

Ещё при первых анонсах мы не удивлялись тому, что южноуральские власти добились проведения такого мероприятия именно здесь, — добавляют авторы канала. — Как и предполагалось, этому способствовали разного рода достижения, что подтвердил в своей речи губернатор.

На сегодняшний день Челябинская область в десятке лучших по уровню телекоммуникационной инфраструктуры, числу активных пользователей портала госуслуг, количеству городов-пилотов проекта «Умный город» и охвату интернетом (подключено 91% домов).

Кроме того, в регионе функционируют 5 500 компаний IT, которые легко могут закрыть потребности в цифровых решениях и на своей территории, и за пределами субъекта, судя по рейтингу разработки ПО (10 позиция с перспективой подъёма до 5).

— В общем, похоже, наша сила и в цифре тоже, не одной промышленностью живём, — резюмирует «Челябушка». — Организаторы ждут от форума практических результатов, ну, а журналисты, по традиции, знаковых заявлений от спикеров.