Рукодельницы из Челябинска вяжут теплые вещи для мобилизованных земляков

Иногда в вещи девушки вкладывают приятные открытки. Фото: Вяжем и шьем ZVO | Челябинск / telegram

В Челябинске группа женщин вяжет и шьет носки, пледы, термобелье и другие вещи для мобилизованных мужчин. Для координации они создали общий канал в «телеграм», где делятся инструкциями и ищут единомышленниц. Об этом рассказали hornews.com.

О том, что необходимо военнослужащим, женщины узнают от волонтеров, работающих на передовой. Летом они шили футболки и банданы, а сейчас вяжут перчатки, кофты и носки. Передают их или с мобилизованными, или через пункты сбора гуманитарной помощи военнослужащим.

Один из наиболее востребованных материалов у рукодельниц – собачья шерсть. Из нее получаются очень теплые носки и пояса. Но нужен также флис и другая ткань. Собирают средства на нее женщины всем миром. Они объясняют, что «хендмейд» стоит дешевле, чем закупка. И помочь они могут большему числу мобилизованных. А еще самодельные вещи – это дополнительная поддержка для мужчин.

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