Надоело кататься: челябинец сжег угнанную машину

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске мужчина угнал машину, а потом сжег ее. ВАЗ-2107, принадлежавший 20-летней горожанке, пропал из двора на улице Крупской. Ущерб от потери стареньких «Жигулей» хозяйка оценила в 40 тыс. рублей.

Полицейские изучили записи уличных камер наблюдения и выяснили, в какую сторону поехал угонщик. Вскоре им удалось найти и ВАЗ. Правда, снова сесть за руль у владелицы машины не получится: автомобиль обнаружили сильно обгоревшим.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, в похищении и поджоге подозревают 29-летнего челябинца. Ранее судимый мужчина сломал замок на двери «Жигулей», завел машину, соединив провода, и уехал на ней из Советского района в Металлургический. Покатавшись, челябинец поджег машину и сбежал.

В отношении горожанина возбудили уголовные дела по статьям о неправомерном завладении транспортным средством и умышленном уничтожении имущества. Мужчине грозит штраф и лишение свободы на срок до 5 лет.

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