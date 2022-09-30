ЦКС призывает ответственные службы следить за состоянием подъездных путей к контейнерным площадкам

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На Южном Урале у перевозчиков твердых коммунальных отходов возникают сложности с облуживанием контейнерной площадок. Причина — прошедшие проливные дожди, которые привели в непроезжее состояние грунтовые дороги. Из-за грязи и гигантских луж мусоровозы просто не могут проехать к мусорным бакам. Ранее такие случаи чаще всего фиксировались в сельской местности, однако в этом году проблемы стали возникать и в многоквартирном жилом фонде.

Так, накануне в микрорайоне «Парковый» Челябинска мусоровоз не смог подъехать к контейнерной площадке, расположенной по адресу Краснопольский проспект, 9А. По информации перевозчика, участок дороги, ведущий к месту накопления ТКО, не имеет твердого покрытия, по всей ширине проезжей части образовались выбоины. Для коммунальной техники существует риск увязнуть в грязи, что может привезти к сбою в графике вывоза бытового мусора с других контейнерных площадок со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

Отметим, что по договору на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами регоператор обязуется принимать отходы в местах, оборудованных беспрепятственным доступом спецтехники к местам накопления ТКО. Компания освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным.

Региональный оператор уведомил управляющую жилым фондом организацию, а также администрацию Курчатовского района о необходимости привести подъездные пути в надлежащее состояние: требуется провести отсыпку данного участка дороги щебнем. Обслуживание контейнерной площадки будет продолжено при восстановлении проезжего состояния подъездных путей.

ЦКС призывает все ответственные службы и организации в муниципальных образованиях провести ревизию состояния дорог и при необходимости провести их ремонт. Это позволит избежать сбоев в работе по вывозу отходов.

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