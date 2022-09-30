Челябинская область заняла 3 место среди субъектов РФ по объему экспорта макарон

Сейчас становятся популярны макароны из гречневой, рисовой и цельнозерновой муки, а также изделия без глютена и органическая паста Фото: Иван МАКЕЕВ

Итоги I полугодия 2022 года показали, что Челябинская область вошла в тройку российских регионов - лидеров по объему экспортируемой макаронной продукции. Объем поставок за рубеж за первые 6 месяцев текущего года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На зарубежных рынках было реализовано макарон на 6,1 миллиона долларов. Об этом рассказали представители федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России.

Преимущественно муку и макароны, произведенные в Челябинской области, экспортируют в Казахстан, Армению, Киргизию, Китай и Беларусь.

В центре уточнили, что спрос на макаронные изделия в мире стабильно растет. Это вызвано ростом населения и урбанизацией. Благодаря тренду на здоровый образ жизни в последние годы идет развитие таких сегментов рынка, как макароны из гречневой, рисовой и цельнозерновой муки, а также изделия без глютена и органическая паста. Эксперты считают, что в ближайшее пятилетие рост в данном секторе продолжится.

Основными потребителями макаронной продукции являются дружественные России государства АТР – на них приходится более половины мирового рынка макарон. В связи с этим эксперты прогнозируют хорошие перспективы наращивания поставок отечественной макаронной продукции в эти страны.

Одним из инструментов господдержки отрасли производства макарон являются экспортные гиды. Их выпуском уже три года занимается федцентр «Агроэкспорт». Справочники построены по принципу «продукт – страна». В них собрана информация об экономике, возможных партнерах, конкурентах, каналах реализации товара, требованиях к нему, особенностях логистики и многие другие аспекты, важные для экспортеров.

Содержание гидов будет способствовать открытию новых рынков и заключению перспективных соглашений. При этом компании-экспортеры существенно сэкономят время и деньги.

На сегодняшний день центр выпустил один справочник по поставкам макарон в КНР. Сейчас идет разработка двух новых гидов по экспорту макаронных изделий в Индонезию и Объединенные Арабские Эмираты.