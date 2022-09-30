В Челябинской области перенесли отправку мобилизованных

Отправка состоится 2 октября в 22:00 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Красноармейском районе Челябинской области перенесли отправку мобилизованных. Информацию КП-Челябинск подтвердили в военном комиссариате.

— Перенесли на 2 октября 22:00. Не успевают, мест нет размещать — в связи с этим, — рассказали в военном комиссариате Красноармейского района.

Мобилизованные отправятся в 32ю часть в Екатеринбург.

Как писала ранее «Комсомолка», в прошлые выходные губернатор Алексей Текслер проводил на боевое слаживание офицеров из Троицка. Они будут проходить подготовку в Чебаркуль. А через несколько дней глава региона посетил и саму танковую дивизию. Также на этой неделе состоялась отправка мобилизованных от военкомата Советского и Центрального района. Они отправились в Елань Свердловской области.

КСТАТИ

Жители Южного Урала могут обратиться по вопросам о частичной мобилизации по номеру 112. На днях мы побывали в контакт-центре единого номера в Челябинске. Также есть горячая линия уполномоченного по правам человека: 8(351)737-15-41 (работает с 8:30 до 17:30). Поскольку звонков очень много, можно написать сообщение на электронную почту: ombudsman74@mail.ru. С какими вопросами обращаются к омбудсмену, — в нашем материале.

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