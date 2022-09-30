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Общество30 сентября 2022 14:30

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер записал обращение после вхождения новых регионов в состав России

Глава Южного Урала лично присутствовал на церемонии
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Фото: Губернатор Челябинской области

Фото: Губернатор Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер записал видеообращения после церемонии по вхождению новых регионов в состав России. Он подчеркнул, что это важной день в жизни нашей страны.

— Это историческое событие. Я горжусь, что был сегодня на этой церемонии, — добавил Текслер.

Документы по вхождению в состав России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей подписал сегодня Владимир Путин в Кремле. На церемонии присутствовали первые лица страны, губернаторы и депутаты. Она началась с большой речи президента России.

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