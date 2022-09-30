Челябинский актер Стас Ярушин вслед за губернатором попросил туристов отдать свои спальные мешки мобилизованным

Стас Ярушин обратился к путешественникам и попросил их поделиться спальными мешками
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Стас Ярушин поддержал инициативу губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Сегодня глава региона предложил туристам отдать свои спальные мешки мобилизованным, поскольку сейчас их проблемно достать, а во время спецоперации они очень пригодятся.
Актер записал видеообращение, в котором обратился к жителям Южного Урала и не только. Он попросил по возможности передать спальные мешки и туристические коврики мобилизованным. Сам Стас признался, что спального мешка у него нет, но пообещал помочь чем-нибудь другим.
— Не являюсь путешественником, но заеду в магазин и постараюсь найти все то, что нужно нашим ребятам в это непростое время, — добавил Стас.
Напомним, губернатор Алексей Текслер сегодня заявил, что у властей возникли проблемы с покупкой спальных мешков. Глава региона отметил, что свой мешок и туристический коврик уже передал на нужды мобилизованных.
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