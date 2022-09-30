«Трактор» и «Металлург» в домашних матчах уступили «Салавату Юлаеву» и «Нефтехимику»

«Трактор» и «Металлург» уступили в домашних матчах, а 4 октября клубы встретятся в южноуральском дерби. Фото ХК «Трактор».

«Трактор» пропустил по голу в каждом из трех периодов, и уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» с «сухим» счетом 0:3. Кстати, в этом матче дебютировал новый голкипер «Трактора» канадец Эндрю Хэммонд.

В Магнитогорске «Металлург» до конца боролся с нижнекамским «Нефтехимиком». Концовка матча получилась захватывающей по накалу: за полторы минуты до сирены команды забросили три шайбы, две из них металлурги. Однако Магнитка уступила с минимальным счетом 5:6, прервав победную серию из семи матчей.

Статистика «Трактор» впечатляет со знаком минус — в 13 матчах всего пять побед. У «Металлурга» в 12 матчах восемь побед.

4 октября в Челябинске пройдет южноуральское дерби: «Трактор» сыграет с «Металлургом». А до этого, 2 октября черно-белые принимают «Нефтехимик».

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