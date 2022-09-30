Начало осеннего призыва в Челябинской области перенесли на 1 ноября

Осенний призыв 2022 года в Челябинской области начнется 1 ноября Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня Владимир Путин подписал указ о том, что осенний призыв в армию начнется с 1 ноября. Это ровно на месяц позже обычного. Изменения коснутся и Южного Урала. Информацию о том, что призыв начнется 1 ноября, нам подтвердил военком Челябинской области Андрей Максуров. При этом завершится он 31 декабря, срок окончания смещаться на месяц не будет.

Сегодня на сайте правовой информации был опубликован документ, подписанный губернатором Алексеем Текслером. В нем сказано, что призывная комиссия начнется в октябре. Но теперь стало известно, что в это время начнется увольнение солдат, сержантов, старшин и матросов, срок службы которых истек.

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