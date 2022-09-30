В Челябинске заканчивают работы по озеленению площади Павших Революционеров

Фото: пресс-служба администрации Челябинска
В Челябинске заканчиваются работы по озеленению площади Павших Революционеров. Об этом на пресс-конференции в КП-Челябинск рассказал глава Центрального района города Виктор Ереклинцев.
— Заканчивается озеленение площади Павших Революционеров: газоны, живая изгородь и дополнительные деревья. Решили, что мы высаживаем только хвойные — крупномеры 4-5 метров, — объяснил КП-Челябинск Виктор Ереклинцев.
Сейчас здесь высадят 26 голубых елей и 4 лиственницы. Как объяснил глава Центрального района, решение высадить именно такие растения связано с местом высадки.
— Исходим из концепции, что площадь Павших — большой мемориальный памятный объект. Нам с проектантами показалось, что ель колючая, голубая — дерево торжественное. Именно этот породный состав добавляет торжественности. Получится моносквер как на Тернопольской, где преобладает одна порода деревьев, — говорит Ереклинцев.
Сейчас воркуг сквера по периметру высадили живую изгородь из кизильника, а уже в ближайшее время подрядчик займется обустройством газонов.
После окончания работ подрядчик, по условиям контракта, будет продолжать ухаживать за высаженными растениями.
Также Виктор Ереклинцев рассказал о ходе строительства инклюзивного сквера на улице Труда. По словам чиновника, полноценное открытие состоится только в следующем году.
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