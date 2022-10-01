В Челябинской области перед потеплением пройдет мокрый снег

Потепление ожидается в воскресенье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 1 октября, в Челябинской области пройдет мокрый снег и дождь. Об этом стало известно из прогноза синоптиков регионального гидрометцентра.

— 1 октября в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега,дождя. На отдельных участках дорог гололедица, — указано в прогнозе.

При этом днем будет достаточно тепло. В среднем, температура в Челябинской области будет держаться в районе от +3 до +8 градусов. Ночью же ожидается падение до +2 градусов.

При этом уже завтра, 2 октября, в Челябинской области ожидается потепление. По прогнозу синоптиков в регионе потеплеет до +13 градусов.

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