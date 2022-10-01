Сад камней в Челябинске сдадут в 2023 году

Объект сдадут только в следующем году Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Саду камней уже в этом году начнут земляные работы и снос аварийных деревьев. Об этом рассказал на пресс-конференции в КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

— Получили проект в сыром виде. Начинаем разрабатывать аукционную документацию, в этом году планируем начать земляные работы и снос аварийных деревьев. Полноценно начнем весной, — рассказал глава района.

Ранее мэр Наталья Котова уже рассказывала о том, что работы начнутся еще в 2022-ом году. По ее словам в саду появятся площадка для танцев и детская игровая зона, лавочки, сухой фонтан и огромная песочница.

При этом в начале недели напротив Сада камней на территории бывшего автовокзала у дворца спорта «Юность» завершили установку памп трека — искусственно созданного рельефа для катания на велосипеде, роликах и скейтборде.

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