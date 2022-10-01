В Челябинской области коронавирус подтвердился у 36 школьников

За прошедшие сутки сделали 9550 тестов на коронавирус. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 1004 человека. Из них 36 – школьники. Такие данные озвучили в Минздраве региона.

По данным ведомства, начала расти статистика смертности. За сутки от коронавируса скончались шесть человек.

На сегодняшний день продолжают борьбу с заболеванием 13 113 пациентов.

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