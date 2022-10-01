В Челябинске эвакуировали жильцов из-за пожара в десятиэтажке

Пожар вспыхнул ближе к полуночи. Фото: google.ru/maps
В Челябинске из-за пожара пришлось эвакуироваться жильцам 10-этажного дома на улице Шмакова. Причиной стал пожар. К полуночи дым окутал подъезд. 11 человек вышли на улицу самостоятельно.
Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, огонь вспыхнул в квартире на втором этаже.
- Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Возгорание было оперативно ликвидировано, - прокомментировали в ведомстве.
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