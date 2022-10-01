Педагог из Челябинской области вошла в пятерку лучших учителей России

Веронике Мушкариной предстоит финальное испытание. Фото: Учитель года России / ВКонтакте
В Тюмени объявили пятерку финалистов всероссийского конкурса «Учитель года». В нее вошла педагог из Челябинской области - преподаватель английского языка из челябинского лицея № 95 Вероника Мушкарина.
Вероника Мушкарина работает в школе девять лет. Она удивляет большим набором умений - играет на гитаре и виолончели, когда-то занималась бальными танцами и верховой ездой, а также сайклингом.
Все финалисты получат статуэтку Малого хрустального пеликана – птицы, символизирующую самопожертвование ради детей. Вместе с Вероникой Мушкариной борьбу за звание лучшего учителя страны продолжат педагоги из Ямало-Ненецкого автономного округа, Донецкой Народной Республики, Московской области и Чеченской Республики.
Финалистам предстоит пройти последнее испытание – «Педагогический совет». Абсолютного победителя объявят 5 октября в День учителя.
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