Педагог из Челябинской области вошла в пятерку лучших учителей России

Веронике Мушкариной предстоит финальное испытание. Фото: Учитель года России / ВКонтакте

В Тюмени объявили пятерку финалистов всероссийского конкурса «Учитель года». В нее вошла педагог из Челябинской области - преподаватель английского языка из челябинского лицея № 95 Вероника Мушкарина.

Вероника Мушкарина работает в школе девять лет. Она удивляет большим набором умений - играет на гитаре и виолончели, когда-то занималась бальными танцами и верховой ездой, а также сайклингом.

Все финалисты получат статуэтку Малого хрустального пеликана – птицы, символизирующую самопожертвование ради детей. Вместе с Вероникой Мушкариной борьбу за звание лучшего учителя страны продолжат педагоги из Ямало-Ненецкого автономного округа, Донецкой Народной Республики, Московской области и Чеченской Республики.

Финалистам предстоит пройти последнее испытание – «Педагогический совет». Абсолютного победителя объявят 5 октября в День учителя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru