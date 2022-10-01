Правительство РФ выделит почти миллиард на выкуп здания скандальной Кетовской школы в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в центре. Фото: правительство Курганской области

Почти миллиард будет выделен из федерального бюджета на выкуп Кетовской школы в Курганской области. Как сообщили в правительстве региона, федеральное собрание РФ одобрило заявку на финансирование.

Деньги будут выделены из Резервного фонда страны. Сумма составила 963 млн 567,5 тыс. рублей. Они пойдут на выкуп нового здания школы на 1100 мест в селе Кетово, приобретение котельной, которая будет отапливать учебное заведение, и оборудование для обучения.

Средства поступят в регион уже в 2022 году.

- Многое будет зависеть и от застройщика. О точной дате открытия школы говорить пока рано, но будет сделано все, чтобы в ближайшее время дети села Кетово пошли в новую современную школу, - прокомментировал директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Школа была построена еще в 2019 году, но власти не могли договориться о сумме выкупа. В итоге два года здание пустовало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали очевидцем ЧП, аварии или просто заметили что-то необычное?

Присылайте сообщения на наш Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Подписывайтесь ВКонтакте, Одноклассниках.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru