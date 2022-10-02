В Челябинске задержали жителя Екатеринбурга за махинации с запчастями

Мужчина просто оставлял себе деньги, не поставляя дорогой товар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

50 автолюбителей со всей России так и не дождались заказанных через интернет дорогих автозапчастей. Житель Екатеринбурга придумал простую схему, которая кормила его целый год.

Мужчина брал заказы через интернет на поставку запчастей, однако отправлял только недорогие детали. Покупатели оставляли положительные отзывы, и мошенник, получив доверие, мог уже действовать дальше. Когда начали поступать более дорогие заказы, он просто оставлял деньги себе, а водители так и не дожидались своих запчастей.

В МВД России по Челябинской области рассказали о 52 таких эпизодах мошенничества в 15 регионах. Мужчине предъявлено обвинение. Таим образом 32-летний житель Екатеринбурга заработал более 700 тысяч рублей, деньги он уже потратил.

Мужчина пытался скрыться в Челябинской области, однако его задержали и заключили под стражу.

— Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы, — сообщает пресс-служба МВД России по Челябинской области.

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