В Копейске школу закрыли на санобработку из-за вспышки ротовируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Копейске Челябинской области школу №42 пришлось закрыть из-за вспышки ротовируса. Родители сообщили о плохом самочувствии своих детей. Некоторые из них предположили, что причиной тому столовая, однако опасения не подтвердились.

— У меня оба ребенка учится в 42 школе, — пишет мама учащихся Анна Дубровина. — Оба ребенка в этот день ели в столовой, и горячее и что-то покупали в буфете. Ни у одного ребенка не было ни рвоты, ни других симптомов отравления.

После санобработки школа возобновит работу уже в понедельник, 3 сентября. На странице школы вывесили расписание уроков.

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