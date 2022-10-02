В Чебаркуле задержали браконьера, убившего 8 молодых косуль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чебаркуле Челябинской области сотрудники лесничества обнаружили место, где массово убивали животных. Около деревни Барановка они также обнаружили шкуры 8 молодых косуль. После экспертизы выяснилось, что им было от 6 месяцев до года.

— Ущерб Министерству экологии от незаконной охоты оценивается в 1 миллион 200 тысяч рублей, — сообщает МВД России по Челябинской области.

После такой находки полицейские начали расследование. Криминалисты нашли следы автомобиля «Нива», а затем и его владельца. Основным подозреваемым стал 33-летний житель Чебаркуля, который уже был ранее судим. После того, как у мужчины изъяли охотничий карабин «Тигр», из которого убивали животных, 20 патронов, а также автомобиль «Нива», ему пришлось сознаться в браконьерстве. Также выяснилось, что действовал он не один, а со знакомыми.

Сначала полицейские обнаружили место забоя животных. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

— Дознавателями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконная охота), — уточняет МВД России по Челябинской области. — Полицейские устанавливают других участников противоправного деяния.

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