Челябинские аспиранты-медики смогут по обмену учиться в главном медвузе страны

Соглашение между вузами будет действовать пять лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Аспиранты Южно-Уральского государственного медицинского университета смогут по обмену заниматься в Первом Московском государственном медуниверситете имени Сеченова. О сотрудничестве рассказал ректор челябинского вуза Андрей Важенин.

— Соглашение позволит вести академический обмен специалистами в рамках преподавательской деятельности и проведения исследований, взаимный обмен ординаторами и аспирантами в рамках академической мобильности, — рассказали в пресс-службе университета.

Кроме того, молодые ученые из двух вузов смогут проводить общие исследования, что должно повысть их квалификацию. Соглашение между университетами будет действовать пять лет.

Ранее замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин оценил изобретения воспитанников технопарка «Кванториум». Местные подростки создали современные устройства, помогающие пациентам реабилитироваться после тяжелых травм и болезней.

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