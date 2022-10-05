В Челябинской области мужчина пытался продать сигареты за 2 млн рублей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области остановили продажу крупной партии сигарет без необходимых акцизных марок. Нелегальный товар пытался сбыть 39-летний житель Магнитогорска.

Полицейские выследили машину, на которой доставляли сигареты предпринимателям для перепродажи.

— Подозреваемого задержали при попытке сбыта из «Газели» нелегального табака. В результате было изъято свыше 19 тысяч пачек немаркированных сигарет, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Стоимость партии табачных изделий превысила 2 млн рублей.

В отношении магнитогорца возбудили уголовное дело о незаконном обороте немаркированной продукции. Сейчас сотрудники полиции ищут сообщников бизнесмена-нелегала.

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