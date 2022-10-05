В Челябинской области 6 человек за сутки умерли от коронавируса

Сейчас от коронавируса лечатся 10,5 тыс. человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 811 новых случаев коронавируса — на 55 меньше, чем накануне. Среди новых инфицированных 35 школьников.

С прошлой недели заболеваемость в регионе снижается, но количество смертельных случаев Covid-19 растет. За последние сутки от коронавируса скончались 6 пациентов, тогда как в предыдущие дни сообщали о 3, 4 и 5 смертельных случаях.

По данным регионального министерства здравоохранения к 5 октября, лечение от Covid-19 продолжают 10 489 южноуральцев.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 380 966 жителей Челябинской области.

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