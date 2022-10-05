В Ленинском районе Челябинска два перекрестка остались без светофоров

Светофоры отключили на весь день Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске утром 5 октября перестали работать два светофора. Автоматически регулировать движение перестали в Ленинском районе: на пересечении улицы Пограничной с автодорогой Меридиан и на перекрестке улиц Барбюса и Руставели.

Как сообщили в мэрии, отключение плановое. Светофоры не работают с 8:00, а вновь запустить их планируют только в 18:00.

Ранее в Челябинске изменили порядок проезда по оживленному перекрестку.

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