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Общество5 октября 2022 5:55

Экс-советника мэра Челябинска Петра Конарева оставили в СИЗО

В общей сложности его обвиняют в совершении 9 преступлений
Дарья МАРКОВА
В СИЗО Конарев пробудет до 27 октября.

В СИЗО Конарев пробудет до 27 октября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинском областном суде рассмотрели жалобу адвоката экс-советника главы города Петра Конарева. Постановление Курчатовского районного суда оставили без изменений – обвиняемый просидит в СИЗО до 27 октября этого года.

— Органами предварительного следствия Петр Конарев обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), и пяти преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, экс-советника Натальи Котовой и бывшего замглавы города по экономическому развитию в команде Михаила Юревича задержали поздно вечером 9 сентября. А во время празднования Дня города его заключили под стражу.

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