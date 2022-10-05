В Челябинске на школьном стадионе разлили ртуть

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
В Челябинске на школьном стадионе на улице 3-го Интернационала разлили ртуть. Жидкий металл обнаружили вечером. Ртуть растеклась по асфальтовой дорожке и собралась в шарики на деревянных скамейках. Администрации школы пришлось звонить в экстренные службы.
— Спасатели собрали около 50 граммов ртути, провели обработку участка и контрольный замер воздуха газоанализатором, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.
При проверке превышений допустимой концентрации паров ртути в воздухе не обнаружили.
Примечательно, что в тот же день спасателям пришлось спасать от вредных ртутных испарений сотрудников офиса в Кыштыме, по неосторожности разбивших градусник. Помещение очистили от ртути, после этого газоанализатор также подтвердил: превышений ПДК нет.
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