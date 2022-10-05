Простые, но надежные: в Чебаркульскую дивизию передали 10 раций для мобилизованных

Мобилизованные будут тренироваться в использовании раций. Фото: Ольга Мухометьярова

Чебаркульская танковая дивизия, где проходит боевое слаживание мобилизованных, получила 10 профессиональных раций. Их передала депутат ЗСО Ольга Мухометьярова. Она отметила, что в боевых условиях, рации незаменимы и все должны научиться ими пользоваться.

А вот телефоны, без которых современный человек не представляет свою жить лучше не использовать. И уж тем более нельзя подбирать чужие.

— Опасен как включенный телефон, так и телефоны, имеющие функции «найди меня». Подбирая украинские iPhone, которые можно отследить с помощью приложения Find My iPhone, боец может выдать не только себя, но и тех, кто рядом, — рассказала Ольга Мухометьярова.

Депутат также отметила: если ваш близкий, который находится на спецоперации, не звонит — значит, это нужно для безопасности.

Ранее на Южном Урале начали сбор спальных мешков и пенок для мобилизованных. Как еще можно помочь, — в нашем материале.

В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн жители нашей большой страны вязали для своих земляков и отправляли на фронт носки и варежки, которые согревали и тело, и душу бойцов. «Комсомольская правда-Челябинск» решила поддержать эту традицию. Какие носки нужны и куда их можно принести, — смотрите по ссылке.

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