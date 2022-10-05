В Челябинске сотрудника лесничества осудили за незаконную вырубку лиственниц на 1,4 млн рублей

Погибшие лиственницы оценили в 1,4 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области сотрудника лесничества признали виновным в незаконной вырубке деревьев ценной породы. Приговор вынесли бригадиру-вальщику леса Шемахинского лесничества.

Мужчина незаконно срубил лиственницы, которые росли в защитной полосе вдоль железной дороги.

— Лесничеству был нанесен ущерб в сумме более 1,4 млн рублей, — рассказали в региональном управлении ФСБ.

Бригадир возместил лесничеству 400 тыс. рублей еще во время расследования. Теперь ему придется вернуть оставшийся миллион по решению суда. Лесоруба приговорили также к 3 годам условного лишения свободы. Суд запретил мужчине в ближайшие три года работать в сфере лесозаготовки.

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