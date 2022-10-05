Школьница пошла в одиночку гулять по Таганаю и застряла ногой в камнях

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области, нацпарк "Таганай"

В Челябинской области спасателям пришлось эвакуировать школьницу, которая неудачно погуляла по горам.

14-летняя жительница Златоуста вечером отправилась на Большую Каменную реку. Девочка оделась по-летнему и никому не сказала, куда идет. В сумерках школьница оступилась на курумнике и застряла ногой между камней.

Девочка взяла с собой телефон и смогла вызвать на помощь спасателей. Правда, пока спасатели добирались до места происшествия, школьнице все-таки удалось вытащить ногу из щели между камнями. Обошлось без серьезных травм, так что юная путешественница вышла на туристическую тропу, где и встретилась со спасателями.

— Пострадавшую на квадроцикле транспортировали к Центральной усадьбе нацпарка «Таганай», объяснили опасность одиночного выхода в горы и, дождавшись родных, передали девушку на попечение родителей, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

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