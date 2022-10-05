Лидер «Соцгорода» поздравляет педагогов с профессиональным праздником

По словам экс-депутата в его жизни были учителя, которые до сих пор являются для него жизненным ориентиром:

«Мой учитель по автоделу Вячеслав Иванович Трепачко — это Учитель с большой буквы. Мы пришли к нему в 8 классе, и он сразу же покорил нас своей простотой и открытостью, искренностью и удивительной скромностью. Вячеслав Иванович прошёл всю войну, знал фронтовую жизнь изнутри, рассказывал нам военные истории, и свою первую специальность „автослесаря“ я выбрал отчасти благодаря Вячеславу Ивановичу Трепачко. Сейчас его уже нет в живых, но этот учитель всегда служит для меня примером честности, порядочности, мудрости и доброты», — говорит Андрей Барышев.

Лидер «Соцгорода» поздравляет с профессиональным праздником всех педагогов и ветеранов отрасли и желает крепкого здоровья, счастья и благодарных учеников:

«Уважаемые педагоги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Во все времена профессия учителя считалась одной из самых важных и почетных. От работы педагога зависит, насколько образованным и духовно богатым будет следующее поколение.

Вы не только даете знания нашим детям, но и учите их доброте, честности, порядочности, воспитываете в своих учениках любовь к родному краю, стремление быть достойными гражданами своей страны.

Спасибо за Ваш бесценный, самоотверженный труд, за верность профессии, мудрость и неравнодушие.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и благодарных учеников!»