В Челябинск заглянуло бабье лето. Надолго ли?

В Челябинске ожидается теплая погода до +15 Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

В легких платьях прогулочным шагом — наслаждаются последними теплыми деньками челябинки. Совершают променады по улицам и паркам. На то оно и бабье лето.

И мужчины не остаются в стороне. Одни пешим прогулкам предпочитают велосипедные, а кому не до гуляний — у рабочих в руках кирпичи и цемент — все равно улыбаются. В такую погоду и работается легче, говорят строители.

Еще беззаботная детвора отдыхает на качелях. Куртки долой! В одних футболках. Кто поменьше — резвится на полянках с листвой, неподалеку до визга радуются теплу собаки, играют с хозяевами. А голубям даже жарковато — прячутся под елью. Все живое вышло погреться на Алое поле.

Успевайте и вы сделать последний летний глоток — гуляйте, грейтесь, улыбайтесь. По данным Челябинского гидрометцентра такая погода простит еще несколько дней. Сегодня в Челябинске до +16, в четверг на градус теплее. В пятницу +10-15 градусов, однако будет небольшой дождь.

А пока еще не вышли на прогулку — почувствуйте тепло через экран. Включайте видео — летний заряд гарантирован!

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