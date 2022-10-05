В Челябинской области с 17 октября отменят четыре электрички

У оставшихся поездов станет меньше остановок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области с 17 октября отменят четыре «летних» электропоезда. Их запускали с апреля на время садового сезона.

Курсировать перестанут электрички № 6007 «Челябинск – Миасс», № 6008 «Миасс – Челябинск», № 6901 «Челябинск – Верхний Уфалей» и № 6904 «Верхний – Уфалей Челябинск».

Как пояснили в «Свердловской пригородной компании», обычно осенью и зимой пассажиров на этих направлениях становится меньше.

С 1 ноября пригородные поезда перестанут принимать и высаживать пассажиров на небольших остановочных пунктах рядом с дачными участками.

Вот полный список остановок, которые с ноября отменят:

- остановочный пункт 2126 км, остановочный пункт 2142 км, остановочный пункт 2130 км для пригородных поездов № 6214, № 6201, на направлении Челябинск – Шумиха;

- остановочный пункт 2126 км и остановочный пункт 2142 км для пригородного поезда №6218 на направлении Челябинск – Шумиха;

- остановочный пункт 1913 км для пригородных поездов № 6116, № 6117, № 6129, № 6130 на направлении Златоуст – Кропачево;

- остановочный пункт 1927 км для пригородных поездов № 6116, № 6117, № 6129, № 6130 на направлении Златоуст – Кропачево;

- остановочный пункт 2059 км для пригородных поездов № 6003, № 6042, № 6005, № 6016 на направлении Челябинск – Златоуст;

- остановочный пункт 2078, остановочный пункт 2059 для пригородных поездов № 6033, № 6006 на направлении Челябинск – Златоуст;

- остановочный пункт 2078 км для пригородных поездов № 6042, № 6041 на направлении Челябинск – Златоуст;

- остановочный пункт 148 км для пригородных поездов № 6256, № 6257, № 6258, № 6259 на направлении Челябинск – Каменск-Уральский;

- остановочный пункт 26 км для пригородного поезда № 6804 на направлении Челябинск – Еманжелинск;

- остановочный пункт 2078 км для пригородного поезда № 6802 на направлении Челябинск – Еманжелинск;

- остановочный пункт 26 км для пригородных поездов № 6841, № 6843, № 6844 сообщением Челябинск – Карталы;.

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